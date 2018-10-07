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Saldırganlar sokakta geziyor

Saldırganlar sokakta geziyor

07 Ekim 2018 Pazar 12:07
Saldırganlar sokakta geziyor

Saldırganlar sokakta geziyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 7 Ekim tarihinde saat 03.45 raddelerinde ATM’den para çekmeye çalışan Türkmenistan uyruklu G.K isimli kadına saldırarak yüzüne vurup darp ettikten sonra kaçmaya çalışan kadının anahtarlarını elinden alan zanlı Mustafa Karabulut daha sonra olay yerinde tespit edilerek yakalandı. Zanlı bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Mustafa Karabulut’un 7 Ekim tarihinde saat, saat 03.45 raddelerinde, Lefkoşa bir ATM önünde para çekmeye çalışan G.K isimli Türkmenistan uyruklu kadının yüzüne kanuna aykırı olarak vurup ciddi şekilde darp edip, adı edilenin tasarrufunda bulundurduğu anahtarlarını sirkat ettiğini söyledi. Polis müştekinin olay yerinden kaçıp olayı polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polisler tarafından zanlının tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu ve incelenmesi gereken kamera kayıtları ve bölgede alınması gereken çevre şahadeti bulunduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Karabulut dolandırıldığını ve söz konusu kadını kendisini dolandırana benzettiği için saldırdığını ve kadının kaçtığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa KarabulutHırsızDarp
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