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Sajid Yine Yakalandı

Sajid Yine Yakalandı

21 Aralık 2017 Perşembe 19:29
Sajid Yine Yakalandı
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Sajid Yine Yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de “Kara para aklama” suçundan Ekim ayında tutuklanan Sajid Masood Mohammad, Kasım-Aralık ayları arasında kanunsuz ateşli silah ”tasarruf ve taşıma” suçlarından tutuklandı. Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlı Sajid Masood Mohammad, Kasım-Aralık ayları arasında meydana gelen kanunsuz ateşli silah ”tasarruf ve taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Özmüezzin, Mohammad’ın taşıdığı boş şarjörün önceki gün Doğanköy’de evinde yapılan aramada bulunduğunu belirterek, işlediği suçu kabul ettiğini kaydetti. Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talebinde bulundu. Yargıç Mesut Mesutoğlu, Sajid Masood Mohammad’ın işlediği suçun ciddiyetine dikkati çekerek kamuda artış gösteren ciddi ve vahim suçlar arasında yer alan kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf suçlarının ağır cezalık bir suç olduğuna dikkati çekti.

Mesutoğlu, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 100 Bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Son Güncelleme: 21.12.2017 20:38
Anahtar Kelimeler:
Kara Para AklamaAteşli SilahSajid Masood Mohammad
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