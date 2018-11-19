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Sahtekarlıkla 30 bin Euro çarptı

Sahtekarlıkla 30 bin Euro çarptı

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:55
Sahtekarlıkla 30 bin Euro çarptı

Sahtekarlıkla 30 bin Euro çarptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2017-2018 yılları içerisinde Sotiris Chrıstodoulou ve Vasiliki Irakleous’a 1974 sonrakı kuzeyde kalan evlerini yüklü miktarda para karşılığı İsraillilere satacağını beyan edip sahtekarlıkla paralarını alan zanlı Mehmet Furkan yapılan şikayet üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, zanlı Mehmet Furkan’ın 2017-2018 yılları içerisinde Lefkoşa'da, Güney Kıbrıs’ta sakin Sotiris Chrıstodoulou ve Vasiliki Irakleous’a 1974 yılında terk etmiş oldukları Lapta ve Güzelyurt bölgesinde bulunan ve halen KKTC vatandaşlarının ikamet etmekte olduğu evleri, İsraillilere yüksek fiyattan satacağını söyleyip Vasiliki Irakleous'dan toplamda 30 bin Euro alarak sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesiyle tutuklandığını mahkemeye aktardı. Ergüleç, zanlının, müştekilerden aldığı orijinal koçanların arandığını ve tahkikatın devam ettiğini belirten Ergüleç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sotiris Chrıstodoulou Vasiliki IrakleousSahtekarlık
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