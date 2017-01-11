Sahtekar danışman



EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketi işletmecisi olan zanlı Şaziye Saldun sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürdüğü gerekcesi ile tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz Mahan 2016 yılı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketi işletmecisi olan zanlı Şaziye Saldun, iş takibi ile muhasebe işlerini yapmakta olduğu bir iş yerinin, Vergi Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar Dairesine borcu olduğunu bildiği halde, iş takibini ve muhasebe işlerini yapmakta olduğu başka bir işyeri adına verilen “borcu yoktur” belgesi üzerine, borcu olan şirketin adını yazarak sahteledikten sonra, Çalışma Dairesine vermek suretiyle tedavüle sürüp kayıt temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının bu sayede borcu olan bir şirketin hakkı olmadığı halde, şirket adına yurt dışından ön izin ve yatay geçiş ile yabancı uyruklu işçi getirmesini sağladığının tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru Mustafa Mahan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının danışmanlık hizmeti verdiği şirketlerinde evraklarının incelendiğini belirterek zanlının tahkikat maksatlı poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı poliste 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.