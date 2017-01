Sahtekar Avukatlar Yakalandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıGirne’de meydana gelen olayda zanlı avukat Süleyman Kurtuluş , müvekkillerinden biri olan Eser Tuncer ’in adını ve imzasını kullanarak bir başka müvekkili olan ve aleyhine birçok dava açılmış olan Mustafa Cezar ’dan davacı olmuş gibi gösterdi. Davacıyı Tuncer olarak gösteren zanlı Kurtuluş, davayı açan avukatı ise M.N olarak düzenledi. Tuncer ve M.N’in imzasını taklit ederek Mustafa Cezar’a dava açılmış gibi gösteren Kurtuluş, avukat arkadaşı Ferhat Kurtarıcıoğlulları ’ndan da yardım aldı.Gün gelip Mustafa Cezar adına açılan 3 dava tarihi gelince Süleyman Kurtuluş, Cezar’ın, suç ortağı Ferhat Kurtarıcıoğulları ise Eser Tuncer’in avukatı olarak duruşmaya çıktı. Ferhat Kurtarıcıoğulları, duruşmada M.N adına davada hazır bulunduğunu, M.N’nin çocuğu hasta olduğu için mahkemeye gelmediği yalanını uydurdu. Avukatlar, Tuncer’in bazı davalarını geri çekeceğini, para istediğini söyleyerek Cezar’dan 25 bin TL aldı.Tezgâh, avukatların duruşmalara katılamaması, Cezar’ın barolar birliğine şikâyetçi olması ve barolar birliğini de ortaya avukat M.N’den savunma istemesi ile ortaya çıktı. M.N’nin polise giderek adına açılan 3 dava olduğunu bildirmesi üzerine iki avukat gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada evrak sahtelendiğini tespit eden polis, zanlıları bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkardı.Olayla ilgili soruşturmayı yapan Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Arslan, zanlıların sahte evrak düzenleme, sahte evrakı tedavüle sürme, sahtekârlıkla kayıt temini ve sahtekârlıkla para temini suçlarından dolayı gözaltına alındığını söyledi. Polis Genel Müdürlüğü kanalı ile Girne Hukuk Dairesi Mukayyitliğinden gelen yazıda avukat M.N’nin, Girne Kaza Mahkemesi’nde kendisi adına dava açıldığına dair şikâyetçi olduğunu ve şikâyet üzerine soruşturma başlattıklarını kaydeden polis, kaza mahkemesine yansıyan 3 dosya üzerinde inleme yaptıklarını söyledi.Polis, dosya üzerinde yapılan incelemede zanlı Ferhat Kurtarıcıoğlulları’nın avukat M.N’nin çocuğunun hasta olduğunu, mahkemeye gelemeyeceğini söyleyerek duruşmaya çıktığını tespit ettiklerini belirtti. Polis, yine dosyalarda yapılan incelemede avukat değişikliği yapıldığını, M.N yerine avukat M.D’nin geçirildiğini, bu davaya da yine zanlı Ferhat Kurtarıcıoğlulları’nın çıktığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, önceki gün gözaltına alınan zanlıların gönüllüifade verdiklerini ancak konularla ilgili herhangi açıklayıcı bilgi vermediklerini kaydetti.Polis, mahkemeye yansıyan üç dosyadan birinde adı geçen Eser Tuncer’in önceki gün yurt dışından geldiğini ve ifadesine başvurulduğunu söyledi. Tuncer’in ifadesinde zanlı Süleyman Kurtuluş’un mesengerden kendisine mesaj attığını, “Polis senden bilgi isterse avukatının M.N olduğunu söyle” şeklinde ifade vermesini istediğini belirtti. Tuncer’in ifadesinde avukatlık varakası imzalamadığını ve M.N’yi avukat olarak atamadığına dair bilgi verdiğini belirten polis, her iki zanlının cep telefonlarının emare olarak alındığını ve data incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, ancak yapılan ilk incelemede zanlı Süleyman Kurtuluş’un telefonunda Eser Tuncer’e gönderilmiş mesajı tespit ettiklerini dile getirdi.Polis, yine avukat M.N adına Mustafa Cezar isimli şahsa dava açıldığını ancak açılan davaların geri çekildiğini söyledi. Polis, bu şekilde geriye çekilen 4 dava olduğunu ifade ederek, davalılara gönderilen celpnameler ile ilgili de açıklama yaptı. Polis, celp namelerin adlarına dava açılan avukat M.N ile M.D’ye gösterildiğini ve her iki avukatın imzaların kendilerine ait olmadığına dair bilgi verdiklerini söyledi. İmza örnekleri, el yazı örneklerinin incelemeye gönderildiğini belirten polis, yapılan ilk öncelemede imzaların avukatlar M.D ile M.N’ye ait olmadığını, çok farklı olduklarının görüldüğünü dile getirdi. Polis, açılan ve geri çekilen davalardan birinin hayatta olmayan Ayten Keskin adına açıldığını, Mustafa Cezar isimli şahsın kaynanası olan Keskin adına açılan davanın geri çekilmesi için avukatların 25 bin TL para aldığına dair tespit yaptıklarını açıkladı.Olayın ilk olarak 28 Şubat 2016 tarihinde Lefkoşa ve Güzelyurt’taki barolar birliğine yansıdığını, mağdurların zanlılar tarafından tazmin edildiğini, bu nedenle adına dava açılan M.N isimli avukata olayın geç bildirildiğini söyledi. Polis, Barolar Birliği’nin M.N’den savunma istemesi üzerine M.N’nin polise başvurduğunu ve kendisine ait olmayan davaların dosyalandığını bildirdiğini açıkladı.Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, banklarda inceleme yapılacağını, zanlıların telefonlarının incelendiğini, ayrıca avukat M.N’nin hukuk mukayyitliği tarafından hazırlanan ve bilgisayar ortamında bakılan dava portalın da söz konusu 3 davayı görmediğini ve bununla ilgili de inceleme yapacaklarını ifade ederek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Zanlılarınavukatlarının süreye itiraz etmesi ile mahkeme, zanlıların 2 gün süre ile tutuklu kalmalarına ve her gün doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.