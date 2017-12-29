Sahte Vize Kapıdan Döndürdü

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Pakistan uyruklu Muhammed Faısal, sahte TC vizesiyle ülkeden çıkış yapıp Mersin’e gitti. Türkiye’de vizesinin sahte olduğu anlaşılan zanlı KKTC’ye geri iade edildi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 28 Aralık tarihinde üzerinde sahte Türkiye Cumhuriyeti vizesi bulunan Pakistan pasaportu ile Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yaptığını söyledi. Türkiye’ye giden zanlının vizesinin sahte olduğunun anlaşıldığını ve 29 Aralık’ta KKTC’ye iade edildiğini kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü, zanlının vizenin sahte olduğunu bilmediğine ve vize konusunda Pakistanlı bir şahsın kendisine yardımcı olduğuna dair ifade verdiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, 4 gün süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.