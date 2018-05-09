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Sahte transkiript ile kayıt yapacaktı

Sahte transkript belgeleriyle UKÜ’ye kayıt yaptırmaya çalışan Omar Abdallah Saleh tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı bugün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Sahte transkiript ile kayıt yapacaktı

Sahte transkript belgeleriyle UKÜ’ye kayıt yaptırmaya çalışan Omar Abdallah Saleh tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı bugün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:11
Sahte transkiript ile kayıt yapacaktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte transkript belgeleriyle UKÜ’ye kayıt yaptırmaya çalışan Omar Abdallah Saleh tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı bugün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Ercan Kunduracı, zanlının 5 Mayıs 2018 tarihinde UKÜ’ye kayıt yaptırmak amacıyla DAÜ’de Mimarlık Bölümü olduğunu gösteren iki tane sahte transkripti öğrenci işlerine verdiğini söyledi. Zanlının aslında DAÜ’de Mimarlık öğrencisi olduğunu, derslerinden geçemediğini kaydeden polis, sahte transkripte 18 dersi ve 3 dönemi başarıyla geçtiğine dair sahte bilgiler olduğunu belirtti. Zanlının sunduğu belgelerin sahte olduğunun anlaşılması üzerine önceki gün şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, DAÜ ile görüşüldüğünü ve zanlının derslerden kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini, sahte belgeleri bir şahıstan 3 bin Euro karşılığında temin ettiğini itiraf ettiğini kaydeden polis, söz konusu şahsın da arandığını söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Omar Abdallah SalehSahte Transkript Belge
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