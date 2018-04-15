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Sahte Pasapor İle Yakalandılar

İki kişi tutuklandı

Sahte Pasapor İle Yakalandılar

İki kişi tutuklandı

15 Nisan 2018 Pazar 12:56
Sahte Pasapor İle Yakalandılar
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Kermiya Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek için tasarruflarındaki sahte Bulgaristan pasaportlarını tedavüle süren İran uyruklu zanlılar Ali Darkhosh ve Seyedeh Narges tespit edilerek tutuklanmalarının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlılar Ali Darkhosh ve Seyedeh Narges’in 14 Nisan tarihinde saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Kermiya Sınır Kapısında tasarruflarında bulunan ve üzerlerinde kendi fotoğraflarının bulunduğu, başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportlarını görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenlerin kimliklerine büründüklerini söyledi. Polis akabinde görevli memurun pasaportların sahte olduğunu anlaması üzerine zanlıların suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Umut Kulle zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, ülkeye ne zaman ve hangi isimle girdiklerinin araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ali DarkhoshSeyedeh NargesSahte Bulgaristan pasaportu
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