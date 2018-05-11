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Sahte para zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da piyasaya sahte türk lirası sürdüğü tespit edilerek tutuklanan Mustafa Güneş bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

Sahte para zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da piyasaya sahte türk lirası sürdüğü tespit edilerek tutuklanan Mustafa Güneş bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

11 Mayıs 2018 Cuma 20:22
Sahte para zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte para zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da piyasaya sahte türk lirası sürdüğü tespit edilerek tutuklanan Mustafa Güneş bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Polis Memuru Ali Gencer, zanlının dün Ortaköy bölgesinde bir marketten sigara aldığını, ödeme olarak sahte olduğunu bildiği 200 TL’lik sahte banknot verdiğini ve para üstü olarak 186, 50 TL aldığını söyledi.Zanlının aynı gün Surlariçi bölgesinde yaya bir şekilde yürürken tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde biri yırtık 9 adet 200’lük sahte banknot bulunduğunu kaydeden polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini, sahte paraların kendisine 24 adet 200 TL’lik banknotlar şeklinde verildiğini itiraf ettiğini, 14 tanesini ise tedavüle sürdüğünü açıkladı.Polis, piyasaya sürülen sahte paraların arandığını, zanlıya sahte paraları veren şahsın da arandığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talepm etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı alan zanlı sadece bir adet 200lük verdiğini, sahte olduğunu bildiği halde alış veriş yaptığını ancak diğer paralardan haberinin olmadığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa GüneşSahtePara
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