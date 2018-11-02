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Sahte para zanlıları tutuklu yargılanacak

Sahte para zanlıları tutuklu yargılanacak

02 Kasım 2018 Cuma 17:38
Sahte para zanlıları tutuklu yargılanacak

Sahte para zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir döviz bürosuna giderek, iki adet sahte 50 Dolar banknotu tedavüle sürerek 540 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin eden Amram Malul ve Shimshon Abugani bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlılar Amram Malul ve Shimson Abugani’nin “sahte para tasarrufu”, “tedavüle sürme” ve “sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklu olduğunu belirtti. Ömer Yavuz, 29 Ekim saat 12.00 sıralarında Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir döviz ofisine giren zanlıların, tasarruflarında bulunan, sahte olduğuna inanılan LB58479426A ve LB58479428 seri numaralı 50 dolarlık banknotları, tedavüle sürüp, karşılığında sahtekârlıkla 540 Türk Lirası nakit para temin ettiklerini söyledi. Yavuz, yapılan soruşturma neticesinde, zanlıların aynı gün saat 18.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir casino içinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Yavuz, zanlıların üst aramasında, Amram Malul’un kemerinde özel olarak yapılmış fermuarlı kısımda saklanmış, sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 Dolar banknot, cebinde 12 adet 50 dolar banknot, Shimson Abugani’nin cebinde ise, yine sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 dolarlık banknotun tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Yavuz, soruşturmanın tamamlandığını, İsrail uyruklu zanlıların 90 günlük vize ile Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan giriş yaptıklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme her iki zanlıyı 15’er gün süre ile cezaevine gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
Amram Malul Shimshon AbuganiSahteParaDolar
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