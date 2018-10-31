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Sahte para zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

Sahte para zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

31 Ekim 2018 Çarşamba 19:31
Sahte para zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

Sahte para zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün bir döviz bürosuna giderek, iki adet sahte 50 Dolar banknotu tedavüle sürerek 540 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin eden iki zanlı, olayın fark edilmesi üzerine polise şikâyet edildi. Amram Malul ve Shimshon Abugani bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlılar Amram Malul ve Shimson Abugani’nin “sahte para tasarrufu”, “tedavüle sürme” ve “sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklu olduğunu belirtti. Ömer Yavuz, önceki gün saat 12.00 sıralarında Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir döviz ofisine giren zanlıların, tasarruflarında bulunan, sahte olduğuna inanılan LB 58479426A ve LB58479428 seri numaralı 50 dolarlık banknotları, tedavüle sürüp, karşılığında sahtekârlıkla 540 Türk Lirası nakit para temin ettiklerini söyledi. Yavuz, yapılan soruşturma neticesinde, zanlıların aynı gün saat 18.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir casino içinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Yavuz, zanlıların üst aramasında, Amram Malul’un kemerinde özel olarak yapılmış fermuarlı kısımda saklanmış, sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 Dolar banknot, cebinde 12 adet 50 dolar banknot, Shimson Abugani’nin cebinde ise, yine sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 dolarlık banknotun tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Yavuz, soruşturmanın henüz yeni olduğunu sahte olduğuna inanılan dolarların ve diğer paralar ile ilgili inceleme yapılması gerektiğini kaydederek, 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın yeni olduğuna değinerek 2’şer gün tutukluluk emri verdi.

Anahtar Kelimeler:
SahteParaDolarAmram Malul Shimshon Abugani
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