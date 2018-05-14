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Sahte para soruşturması sürüyor

Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da piyasaya sahte Türk Lirası sürdüğü tespit edilerek tutuklanan zanlı Mustafa Güneş aleyhindeki soruşturma sürüyor.

Sahte para soruşturması sürüyor

Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da piyasaya sahte Türk Lirası sürdüğü tespit edilerek tutuklanan zanlı Mustafa Güneş aleyhindeki soruşturma sürüyor.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:34
Sahte para soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da piyasaya sahte Türk Lirası sürdüğü tespit edilerek tutuklanan zanlı Mustafa Güneş aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlı ek tutukluluk süresi talebi için bugün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Ali Gencer, zanlının dün Ortaköy bölgesinde bir marketten sigara aldığını, ödeme olarak sahte olduğunu bildiği 200 TL’lik sahte banknot verdiğini ve para üstü olarak 186, 50 TL aldığını söyledi. Polis zanlının aynı gün Surlariçi bölgesinde yaya bir şekilde yürürken tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde biri yırtık 9 adet 200’lük sahte banknot bulunarak emare alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini benzer şekilde Mağusa ve Girne’de de tedavüle para sürdüğünün tespit edildiğini belirtti. Polis sahte paraların kendisine 24 adet 200 TL’lik banknotlar şeklinde verildiğini itiraf ettiğini, 14 tanesini ise tedavüle sürdüğünü itiraf ettiğini aktardı. Polis memuru Ali Gencer mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve meseleye bağlantılı bir kişinin daha arandığını belirterek 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi

Son Güncelleme: 14.05.2018 17:40
Anahtar Kelimeler:
ParaSahteMustafa Güneş
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