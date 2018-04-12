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Sahte Olduklarını Bilmiyormuş

Sahte dolar ile yakalandı

Sahte Olduklarını Bilmiyormuş

Sahte dolar ile yakalandı

12 Nisan 2018 Perşembe 17:28
Sahte Olduklarını Bilmiyormuş
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından Türkiye’ye gitmek için çıkış yapmak giden ve orada bulunan Duty-Free dükkânlarından alış veriş yaptıktan sonra ödeme için kasaya sahte ABD doları vermesi üzerine tespit edilip tutuklanan zanlı Osman Küçüker bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper huzurda bulunan zanlı Osman Küçüker’in 11 Nisan tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Ercan Havaalanında yolcu olarak bulunduğu sırada havaalanı içerisinde faaliyet gösteren Adem Kaner Duty-Free isimli iş yeri içerisinde yapmış olduğu alışverişe karşılık tasarrufunda bulunan ve sahte olduğunu bildiği 2 adet 50 ABD Dolarını görevli personele vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis kasa görevlisinin paranın sahte olduğunu anlaması üzerine görevli polis memuruna durumu aktardığı ve olayın akabinde tespit edilen zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Mehmet Kanteper tutuklanan zanlının üzerinde yapılan aramada 3 adet daha sahte 50 ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etap da soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı dolarların sahte olduğunu bilmediğini ve parayı çalışmış olduğu gece kulübünden bir şahıstan satın aldığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.04.2018 17:53
Anahtar Kelimeler:
Osman KüçükerSahte ABD DolarıDuty-Free
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