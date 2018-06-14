Sahte öğrenci tutuksuz yargılanacak

Sahte öğrenci teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

YDÜ’de düzenlenen Yönetsel Yargı sınavına okulun öğrencisi olmamasına rağmen katıldığı belirlenerak tutuklanan UKÜ öğrencisi Metin Palmanak, soruşturmanın tamamlanmasının ardından bugün teminat için Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meseleyle ilgili soruşturmayı yapan polis, zanlının 21 Mayıs 2018 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren YDÜ’de, AKM’de yapılan Yönetsel Yargı sınavına söz konusu üniversitede öğrenci olmamasına rağmen sınava girdiğini, sınav kağıdına Metin Beşmanak ismini yazarak sahte belge düzenleyerek görevli gözetmene vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi.

Zanlının 11 Haziran’da Girne Turizm Limanı’nda tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, bir gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, zanlının UKÜ’de öğrenci olduğunu belirterek teminat talep etti.Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve 3 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.