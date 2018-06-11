banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96717
ALTIN
188.557
DOLAR
4.5103
STERLİN
6.0427
EURO
5.3254
Sahte öğrenci kaydı
SAHTE ÖĞRENCİ KAYDI
Baldızına tecavüz etti
BALDIZINA TECAVÜZ ETTİ
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
Lefke’ye ateş düştü
LEFKE'YE ATEŞ DÜŞTÜ
banner282
Flaş Haber
Baldızına tecavüz etti
Kapat

Sahte öğrenci kaydı

Sahte öğrenci kaydı

11 Haziran 2018 Pazartesi 15:52
Sahte öğrenci kaydı

Sahte öğrenci kaydı

Evrim Kamalı

banner277
Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de statüsünü yasallaştırmak için para karşılığında sahte öğrenci belgesi temin eden ve bu begleyle UKÜ’ye kayıt yaptırdığı ortaya çıkan Pakistanlı Muhammed Waqar tespit edilerek bugün Lefkooşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyi soruşturan Polis, 30 Nisan 2018 tarihinde UKÜ’de herhangi bir kaydı olmamasına rağmen KKTC’deki statüsünü yasallaştırmak için Pakistan uyruklu M.İ. isimli şahıstan bin Euro karşılığında temin ettiği sahte öğrenci belgesini okula verip tedavüle sürdüğünü söyledi.Polis, olaydan 1 Haziran tarihinde haberdar olduklarını, yapılan şikayet üzerine zanlının dün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, M.İ. isimli şahıs hakkında da tutuklama emri çıkarıldığını, arananlar listesine alındığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, KKTC’de yasal statüsü bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.Polis, zanlının ilk etapta ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak 21 Ekim 2017 tarihinde öğrenci statüsünün sona erdiğini aktardı. Mahkeme, zanlıyı 1 ay süreyle cezaevine gönderirken, söz hakkı alan zanlı, “Okul belgeyi aldı, kaydımı yaptı.Karşığında ise para aldı. O zaman paramı geri istiyorum”dedi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Pakistanlı Muhammed WaqarSahteBelge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigortadan para almak için iş yerini kundaklattırdı
Sigortadan para almak için iş yerini kundaklattırdı
Baldızına tecavüz etti
Baldızına tecavüz etti
Lefkoşa satıcı olduğumu bilir
Lefkoşa satıcı olduğumu bilir
Araçda ve üzerinde uyuşturucu bulundu
Araçda ve üzerinde uyuşturucu bulundu
Motosiklet kazası
Motosiklet kazası
İş yerinde yangın
İş yerinde yangın
Aydoğan narkotik polisinden kaçamadı
Aydoğan narkotik polisinden kaçamadı
Hırsız Muhammed yakalandı
Hırsız Muhammed yakalandı
Emekli Komutan ile Mukayyid milyon sterlinlik vasiyetten tutuklandı
Emekli Komutan ile Mukayyid milyon sterlinlik vasiyetten tutuklandı
Girne’de yine sanal bet operasyonu
Girne’de yine sanal bet operasyonu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim