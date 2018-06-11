Sahte öğrenci kaydı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de statüsünü yasallaştırmak için para karşılığında sahte öğrenci belgesi temin eden ve bu begleyle UKÜ’ye kayıt yaptırdığı ortaya çıkan Pakistanlı Muhammed Waqar tespit edilerek bugün Lefkooşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyi soruşturan Polis, 30 Nisan 2018 tarihinde UKÜ’de herhangi bir kaydı olmamasına rağmen KKTC’deki statüsünü yasallaştırmak için Pakistan uyruklu M.İ. isimli şahıstan bin Euro karşılığında temin ettiği sahte öğrenci belgesini okula verip tedavüle sürdüğünü söyledi.Polis, olaydan 1 Haziran tarihinde haberdar olduklarını, yapılan şikayet üzerine zanlının dün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, M.İ. isimli şahıs hakkında da tutuklama emri çıkarıldığını, arananlar listesine alındığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, KKTC’de yasal statüsü bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.Polis, zanlının ilk etapta ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak 21 Ekim 2017 tarihinde öğrenci statüsünün sona erdiğini aktardı. Mahkeme, zanlıyı 1 ay süreyle cezaevine gönderirken, söz hakkı alan zanlı, “Okul belgeyi aldı, kaydımı yaptı.Karşığında ise para aldı. O zaman paramı geri istiyorum”dedi.