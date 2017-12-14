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Sahte Kimlikle Yakalandı

Sahte Kimlikle Yakalandı

14 Aralık 2017 Perşembe 20:07
Sahte Kimlikle Yakalandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde daha önce izinsiz ikamet Ayhan Demirci Ağustos’ta KKTC’den ihraç edildi. Yabancı uyruklu kız arkadaşını KKTC’de tek başına bırakmak istemeyen ve

Türkiye’ye dönen Demirci, amcası Salih Demirci’ye ait TC nüfus cüzdanının üzerine kendi fotoğrafını yapıştırıp, 16 Ağustos 2017’de yeniden KKTC’ye giriş yaptı. Eylül ayında Güzelyıurt’ta yakalanan ve yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilen Ayhan Demirci, sahte belgeyi tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme, sahtekârlıkla para temini” suçlarından Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Demirci, “sahte belgeyi tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme, sahtekârlıkla para temini” suçlarından 2 yıl hapse mahkum edildi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu okudu.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, Ayhan Demirci’nin İşlediği suçlar nedeniyle 4 Ağustos’ta KKTC’den ihraç edildiğini, 16 Ağustos tarihinde ise amcası adına düzenlediği sahte kimlikle yeniden Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını ve 90 günlük vize aldığını anımsattı.

Beyoğlu, Demirci’nin Güzelyurt Terminali’nde eylül ayında tanıdığı birine “Kız arkadaşım için yaptım, sahte kimlikle giriş yaptım” demesi üzerine Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını anımsattı.

Demirci’nin 6 Eylül tarihinden bu yana cezaevinde olduğunu ifade eden Beyoğlu, sanığın yargılandığı ‘sahte belgeyi tedavüle sürme’ suçunun 10 yıla kadar hapisliği olduğuna dikkati çekti.

Oy birliği ile alınan kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, ülkeler arası seyahat amaçlı belgelerin sahtelenerek kötü amaçlar için kullanılmasının, ülkelerin can güvenliğini sarstığını, toplumun huzur ve güvenliği için bu tip suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Beyoğlu, Ayhan Demirci’nin “sahte belgeyi tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme, sahtekârlıkla para temini” suçlarından 2 yıl hapse mahkûm olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme: 14.12.2017 21:15
Anahtar Kelimeler:
Salih DemirciSahte KimlikAyhan Demirci
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