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Sahte IELTS belgesi ile başvuru yaptılar

Sahte IELTS belgesi ile başvuru yaptılar

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:24
Sahte IELTS belgesi ile başvuru yaptılar

Sahte IELTS belgesi ile başvuru yaptılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Amerikan Üniversitesine tasaruflarındaki sahte belgeyi vererek avantaj sağlamaya çalışan zanlılar A.K.A.A.F.A (17) ile Mohamed Khaled Mohamed tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Varol olayla ilgili bulguları aktardı. Varol, Nisan ve Ekim 2018 ayları içerisinde zanlı A.K.A.A.F.A’nın Girne Amerikan Üniversitesinde hazırlık okumadan üniversiteye kayıt hak sahibi olması maksadı ile IELTS sınav raporunu sahteleyen zanlı Mohammed Khaled Mohammed ve söz konusu raporu konu üniversitenin öğrenci işlerine vererek tedavüle süren zanlı A.K.A.A.F.A ile tutuklandığını söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu belgenin emare olarak alındığını ve zanlıların ise şimdilik konu ile ilgili olarak gönüllü ifade vermediğini belirtti. Polis memuru İbrahim Varol tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu zanlının güvenliği ve tahkikatın selameti açısından soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 27.10.2018 14:34
Anahtar Kelimeler:
Sahte BelgeMohamed Khaled Mohamed
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