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Sahte Fransız Kamerunlu çıktı

Sahte Fransız Kamerunlu çıktı

08 Temmuz 2018 Pazar 11:43
Sahte Fransız Kamerunlu çıktı

Sahte Fransız Kamerunlu çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından başkasının adına düzenlenmiş sahte pasaport ile çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Fazel Dany Hermane tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşcuoğlu huzurda bulunan zanlı Fazel Dany Hermane’nin 6 Temmuz tarihinde başkası adına düzenlenmiş Fransa pasaportu ile KKTC' den çıkış yapıp TC'ye gittiğini söyledi. Polis zanlının TC polisi tarafından pasaportun sahte olduğunun anlaşılması üzerine 7 Temmuz tarihinde ülkemize geri gönderildiğini ve tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fazel Dany HermaneSahte Pasaport
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