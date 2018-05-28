Sahte evrak zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da öğrenci oturum izni alabilmek için kira sözleşmelerini sahteleyip Vergi Dairesi’ne verdikleri tespit edilen, Olayinka Demola Akınbolajo ve Optımısm Aluebhose, 3 gün tutukluluğun ardından bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Aygün Karagil, zanlıların 21 Mayıs 2018 tarihinde Gabriel Chukwu Nkeonye'ye öğrenci izni çıkarılmasını sağlamak amacı ile İbrahim Sadig Babatunde adına düzenlenmiş ve 1 Ekim 2017 tarihine kadar geçerli olan kira sözleşmesindeki tarihleri değiştirip, 1 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli gösterip ve sözleşmeye Nkeonye'nin adını ekleyip sahteledikten sonra Lefkoşa’da Vergi Dairesi’ne verdiklerini söyledi. Olayın 24 Mayıs’ta polise bildirildiğini, zanlıların aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, yapılan soruşturmada Gabriel Chukwu Nkeonye ve Optımısm Aluebhose’nin Gabriel Chukwu Nkeonyeü’ye öğrenci izniçıkarılmasını sağlamak amaci Harvey Omosokpa ALUEBHOSE ve Optimism ALUEBHOSE adına düzenlenmiş olan 23 Mart 2018-22 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olan kira sözleşmesini 26 Mart 2018-27 Ağustos 2018 tarihleri olarak değiştirerek kiracı isimine Gabriel Chukwu Nkeonye ismini eklemek suretiyle sahteleyip Vergi Dairesine vermek suretiyle tedavüle sürdüklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların KKTC’de öğrenci olduklarını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve 4 bin TL nakit teminat ödemeleri şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi