Sahte emlakcı yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2017 yılında 66 yaşındaki Ahmet Erdoğan’a ait daireyi yetkisi olmadan Emrah Ay’a beş bin 800 Sterlin karşılığında 1 yıllığına kiraladığı beş ay sonra fark edilen Mehmet Çağrı İlgün şikâyet üzerine tespit edildi. Polis tarafından arandığını öğrenince dün ülkeden çıkış yapmak isterken yakalanan İlgün, tutukluluk talebiyle bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aslan, zanlı Mehmet Çağrı İlgün’ün “Evrak Sahteleme” ve “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Ali Aslan, zanlının Ahmet Erdoğan’a ait Girne’de şiir sokak Atakara 2 Apartmanı No 7/4 daireyi yetkisi olmadığı halde sahte sözleşme hazırlayarak 1 yıllık süreyle Emrah Ay’a beş bin 800 Sterlin karşılığında kiralayarak sahtekârlıkla para temin ettiğini söyledi. Aslan, sözleşmenin sahte olduğunun Nisan ayında fark edildiğini ifade ederek şikâyetin ardından zanlının her yerde arandığını kaydetti.

Zanlının polis tarafından arandığını öğrenmesi üzerine önceki gün Ercan Havalimanı’nda tespit edildiğini kaydeden polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını belirtti.

Alınması gereken birçok ifade olduğunu kaydeden Aslan, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Mesut Meutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.