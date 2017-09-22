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22 Eylül 2017 Cuma 15:38

Sahte Emlakçı Soruşturması Kısmen Tamamlandı

Sahte Emlakçı Soruşturması Kısmen Tamamlandı
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Sahte Emlakçı Soruşturması Kısmen Tamamlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da başka emlak şirketlerine ait olan evleri kendi sorumluluğundaymış gibi gösterip farklı kişilere kiralayan zanlılar Ahmet Uğurluşanlıtürk ve Seran Dobran aleyhlerinde başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlanması üzerine zanlı Dobran teminat talebi ile zanlı Uğurluşanlıtürk ise ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç Temmuz – Eylül 2017ayları içerisinde Lefkoşa’da kiralık ev sitelerine aslında kiralama yetkisi olmadığı başka evlerin resimlerini kullanarak Lapis Emlak adı altında yayınlayarak kiralayan Lapis Emlak Direktörü zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk’ün sahte kiralama sözleşmeleri ile kiralayarak sahtekârlıkla 24700 TL para aldığını söyledi. Polis huzurda bulunan diğer zanlı Seran Dobran’ın ise zanlı Uğurluşanlıtürk’ün isteği üzerine Evleri kiralayan şahısları arayarak kendisini ev sahibi olarak tanıttığını ve evlerin tadilatının sürdüğünü belirterek daha sonra teslim edecekleri beyanında bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın zanlı Seran Dobran aleyhine olan kısmının tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep ederken zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk’ün aleyhine ise her gün yeni bir şikayet geldiğini belirterek soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlı Seran Dobran’ın davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 20 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç Kürşad ayrıca aleyhine yürütülen soruşturma devam eden zanlı Uğurluşanlıtürk’ün ise 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 
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Anahtar Kelimeler
Sahte EmlakçiSeran DobranAhmet Uğurluşanlıtürk
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