Sahte emlakçı 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2017 yılında 66 yaşındaki Ahmet Erdoğan’a ait daireyi yetkisi olmadan Emrah Ay’a beş bin 800 Sterlin karşılığında 1 yıllığına kiraladığı beş ay sonra fark edilen Mehmet Çağrı İlgün aleyhindeki soruşturma devam ediyor. İlgün, bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aslan, zanlı Mehmet Çağrı İlgün’ün “Evrak Sahteleme” ve “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Ali Aslan, zanlının Ahmet Erdoğan’a ait Girne’de şiir sokak Atakara 2 apartmanı No 7/4 daireyi yetkisi olmadığı halde sahte sözleşme hazırlayarak 1 yıllık süreyle Emrah Ay’a beş bin 800 Sterlin karşılığında kiralayarak sahtekârlıkla para temin ettiğini söyledi.

Zanlının tutuklanarak aleyhinde 3 gün tutukluluk alındığını ifade eden Aslan, bu süre zarfında zanlının başka suçlar işlediğini söyledi.

İlgün’ün Mart ayı içinde yine Girne’de kendini emlakçı olarak tanıttığını kaydeden Aslan, daire satacak bahanesi ile G.S.’den 70 bin TL nakit para aldığını tespit ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine değinerek zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.