Sahte Bulgaristanlı yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Bulgaristan pasaportu ile Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan Lokmacı Sınır Kapısı’nda suçüstü yakalanarak bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis, teminat duruşmasında mesele ile ilgili olguları anlattı. Polis, zanlının 4 Temmuz saat 12.00 sıralarında Güney Kıbrısa geçmek amacıyla daha önceden temin ettiği başkası adına düzenlenmiş sahte bulgaristan pasarportu ile Lefkoşa’da, Lokamacı Kara Giriş-Çıkış Kapısı’ndan gitmeye çalıştığı ve bu nedenle sahte pasaportu görevli memura vererek tedavüle sürüp başkasının kimliğine büründüğünü söyledi.Zanlının suçüstü yakalandığını kaydeden polis, gönüllü ifadesinde pasaportu 3 bin 500 euroya temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının TC vatandaşı olduğunu belirten polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.