Polisiye Olaylar:
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02 Ekim 2017 Pazartesi 12:33

SAHTE BULGAR TÜRK ÇIKTI

SAHTE BULGAR TÜRK ÇIKTI
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş kapısından tasarrufundaki sahte Bulgar kimliğini ile çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Cahit Üzgün tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Parlak olayla ilgili bulguları aktardı. Parlak huzurda bulunan zanlı Cahit Üzgün’ün 1 Ekim tarihinde saat 11.30 raddelerinde daha önceden yurt dışından temin etmiş olduğu ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan kimliğini muhaceret görevlisine vermek suretiyle tedavüle sürerek başkasının kimliğine büründüğünü söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde yasal statüsü olmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.
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