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Sahte Bulgar olmayı, TC’li olmaya tercih etti

Ülkemize Türkiye'den gelip sahte Bulgar pasaportu ile Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tespit edilen zanlı Süleyman Altın ve suç ortağı Mehmet Altın tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Sahte Bulgar olmayı, TC’li olmaya tercih etti

Ülkemize Türkiye'den gelip sahte Bulgar pasaportu ile Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tespit edilen zanlı Süleyman Altın ve suç ortağı Mehmet Altın tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 17:21
Sahte Bulgar olmayı, TC’li olmaya tercih etti
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye'den gelip sahte Bulgar pasaportu ile Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tespit edilen zanlı Süleyman Altın ve suç ortağı Mehmet Altın tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlılar Süleyman ve Mehmet Altın'ın Türkiye'de bulundukları sırada Mart 2018 tarihi içerisinde Türkiye'de bulundukları bir sırada zanlı Süleyman Altın'ın yasadışı yollardan İngiltere'ye gitmesini sağlamak maksadı ile İstanbul'da Yusein Ismail Yusein adına düzenlenmiş ve üzerinde zanlı Süleyman Altın'ın fotoğrafı bulunan sahte Bulgaristan pasaportunu 1000 Euro para karşılığında temin ettiklerini söyledi. Polis zanlıların 08 Nisan 2018 tarihinde Türkiye'den gelip Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmışlar ve henüz plakası tespit edilemeyen bir araç ile Lefkoşa Lokmacı Kara Giriş Kapısına gelerek akabinde zanlı Süleyman Altın tasarrufunda bulundurduğu, üzerine fotoğrafı yapıştırılarak sahte Bulgaristan pasaportunu Güney Kıbrıs'a geçmek maksadıyla görevli memura ibraz edip, tedavüle sürdüğünü ve pasaportda adı geçenin kimliğine büründüğü sırada tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru İzlem Civisilli olayın akabinde hareketlerinden şüphelenilen ve zanlıyla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Mehmet Altın'ın da tutuklandığını söyledi. Polis zanlıların tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Polis memuru Civisilli meselenin ciddi bir mesele olup henüz tahkikatın yeni başladığını zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını aktardı. Polis meselede ayrıca zanlıların KKTC'de bulundukları sırada onlara yardım eden birinin olduğunu ve henüz tespit edilemediğini ayrıca zanlı Süleyman Altın'ın KKTC’ye giriş yaptıktan sonra TC kimliğini yırtıp attığını ancak henüz bulunamadığını belirterek ilk etap da tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 09.04.2018 17:34
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Altın Mehmet AltınSahte Bulgar Pasaportu
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