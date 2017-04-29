Polisiye Olaylar:
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29 Nisan 2017 Cumartesi 19:21

Sahte Bulgar Olamadan Yakalandı

Sahte Bulgar Olamadan Yakalandı
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Sahte Bulgar Olamadan Yakalandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine bir otele yapılan operasyonda sahte kimlik satıcısı Aykut Tarkuç ve kimliği almaya çalışan Irak uyruklu Nasıh Bahaalddın suçüstü yakalandı. Tutuklanan zanlılar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Aykut Tarkuç’un 28 Nisan 2017 tarihinde 19.30 – 20.30 saatleri arasında, daha önceden temin etmiş olduğu Desislav Donchev adına düzenlenmiş ve üzerinde zanlı Nasıh Bahaalddin Muhaalddin’in resmi olan sahte Bulgaristan pasaportunu zanlı Muhaalddin’e teslim etmek için Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otel odasında buluştuklarını söyledi. Polis alınan ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin zanlıları konu otel odasında suçüstü yakaladıklarını ve konu sahte pasaportu emare olarak aldıklarını söyledi. Polis memuru Hüseyin Ergüleç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların gönüllü ifade verdiklerini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Sahte KimlikSatıcısıAykut TarkuçIrak UyrukluNasıh Bahaalddın
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