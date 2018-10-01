Sahte belgeyi tedavüle süren cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sahte öğrenci belgesini TC elçiliğinde tedavüle süren zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali ile söz konusu belgeyi hazırladığı öne sürülen zanlı Kadir Gülyani bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan, 25 Eylül’de saat 11.30’da Girne’de sakin zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali’nin YDÜ adına hazırlanmış sahte öğrenci belgesini, TC Büyükelçiliği’nde tedavüle sürüp tutuklandığını ve sorgusunda sahte öğrenci belgesini Kadir Gülyani’den aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, YDÜ'den yapılan soruşturmada zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali’ye belge verilmediğinin belirtildiğini söyledi. Polis memuru Korgan, zanlı Ali’nin aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygu göreceği bir teminata bağlanmasını, zanlı Kadir Gülyani’nin ise soruşturma maksatlı iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıTwafig Ali Nouralhadi Ali'nin 1 ayı aşmamak üzere cezaevine tutuklu kalmasına, zanlı Kadir Gülyani'nin ise iki gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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