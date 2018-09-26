banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99149
ALTIN
233.879
DOLAR
6.0880
STERLİN
8.0207
EURO
7.1509
Çocuklara cinsel içerikli video izletti
ÇOCUKLARA CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLETTİ
Katil Lord’a avukat atandı
KATİL LORD'A AVUKAT ATANDI
Sahte belgeyi elçiliğe verdi
SAHTE BELGEYİ ELÇİLİĞE VERDİ
Lefkoşa’da alkollü sapık
LEFKOŞA'DA ALKOLLÜ SAPIK
banner282
Flaş Haber
Katil Lord’a avukat atandı
Kapat

Sahte belgeyi elçiliğe verdi

Sahte belgeyi elçiliğe verdi

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:54
Sahte belgeyi elçiliğe verdi

Sahte belgeyi elçiliğe verdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sahte öğrenci belgesini TC elçiliğinde tedavüle süren zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali ile söz konusu belgeyi hazırladığı öne sürülen zanlı Kadişr Gülyani tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı, 25 Eylül’de saat 11.30’da Girne’de sakin zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali’nin YDÜ adına hazırlanmış sahte öğrenci belgesini, TC Büyükelçiliği’nde tedavüle sürüp tutuklandığını ve sorgusunda sahte öğrenci belgesini Kadir Gülyani’den aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Yorgancı, YDÜ'den yapılan soruşturmada zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali’ye belge verilmediğinin belirtildiğini söyledi. Yorgancı, zanlı Ali’nin evinde USB içinde YDÜ'ye ait sahte belgeler bulunduğunu kaydetti. Yorgancı, aynı gün zanlı Kadir Gülyani’nin tutuklandığını söyledi. Yorgancı, Gülyani'nın evi ve ofisinin aranacağını belirtterek her 2 zanlınında soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Kadir Gülyani’nin avukatı tutukluluk talebinin keyfi olduğunu ileri sürüp, talebe itiraz etti. Zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali, “Kadir’le telefonda konuşmalarımız var. Arkadaşlarım da şahit” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Twafig Ali Nouralhadi AliSahte Belge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araçta uyuşturucu bulundu
Araçta uyuşturucu bulundu
Cezaevinde bekleyecekler
Cezaevinde bekleyecekler
Çocuklara cinsel içerikli video izletti
Çocuklara cinsel içerikli video izletti
Çınartepe tutuklu yargılanacak
Çınartepe tutuklu yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Katil Lord’a avukat atandı
Katil Lord’a avukat atandı
Sağer: “Muhaceret yasası artık işlevselliğini yitirdi”
Sağer: “Muhaceret yasası artık işlevselliğini yitirdi”
Lefkoşa’da alkollü sapık
Lefkoşa’da alkollü sapık
Aydeniz İnterpol tarafından aranıyor
Aydeniz İnterpol tarafından aranıyor
Törehan 3 gün daha tutuklu kalacak
Törehan 3 gün daha tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim