Sahte belge zanlısı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte transkript belgeleriyle UKÜ’ye kayıt yaptırmaya çalışan Omar Abdallah Saleh hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, zanlının 5 Mayıs 2018 tarihinde UKÜ’ye kayıt yaptırmak amacıyla DAÜ’de Mimarlık Bölümü olduğunu gösteren iki tane sahte transkripti öğrenci işlerine verdiğini söyledi. Zanlının aslında DAÜ’de Mimarlık öğrencisi olduğunu, derslerinden geçemediğini kaydeden polis, sahte transkripte 18 dersi ve 3 dönemi başarıyla geçtiğine dair sahte bilgiler olduğunu belirtti. Zanlının sunduğu belgelerin sahte olduğunun anlaşılması üzerine tutuklandığını kaydeden polis, DAÜ ile görüşüldüğünü ve zanlının derslerden kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini,soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme zanlının 4 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.