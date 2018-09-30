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Sahte belge soruşturmasında yeni tutuklu

Sahte belge soruşturmasında yeni tutuklu

30 Eylül 2018 Pazar 15:56
Sahte belge soruşturmasında yeni tutuklu

Sahte belge soruşturmasında yeni tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da “Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Aboubakir Abdi Hoxh, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman, zanlı Abdikadir Afrah’ın bir üniversite adına hazırlanmış sahte öğrenci belgesini, TC Büyükelçiliği’nde tedavüle sürerek, tutuklandığını belirtti. Tarman, zanlıdan yürütülen soruşturmada konu belgeyi zanlı Aboubakir Abdi Hoxh’un temin ettiğinin anlaşıldığını söyledi. Zanlının aranan şahıs ilan edildiğini ve polise teslim olduğunu belirten Tarman, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Aboubakir Abdi HoxhSahte Belge
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