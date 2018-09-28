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Sahte belge soruşturması sürüyor

Sahte belge soruşturması sürüyor

28 Eylül 2018 Cuma 17:01
Sahte belge soruşturması sürüyor

Sahte belge soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sahte öğrenci belgesini TC elçiliğinde tedavüle süren zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali ile söz konusu belgeyi hazırladığı öne sürülen zanlı Kadir Gülyani bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan, 25 Eylül’de saat 11.30’da Girne’de sakin zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali’nin YDÜ adına hazırlanmış sahte öğrenci belgesini, TC Büyükelçiliği’nde tedavüle sürüp tutuklandığını ve sorgusunda sahte öğrenci belgesini Kadir Gülyani’den aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, YDÜ'den yapılan soruşturmada zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali’ye belge verilmediğinin belirtildiğini söyledi. Polis memuru Korgan, zanlı Ali’nin evinde USB içinde YDÜ'ye ait sahte belgeler bulunduğunu kaydetti. Polis, aynı gün zanlı Kadir Gülyani’nin tutuklandığını söyledi. Yorgancı, Gülyani'nın evi ve ofisinin aranacağını belirterek her 2 zanlının da soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sahte BelgeTwafig Ali Nouralhadi AliKadir Gülyani
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