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Sahile 15 kilo uyuşturucu vurdu

Sahile 15 kilo uyuşturucu vurdu

16 Kasım 2018 Cuma 22:06
Sahile 15 kilo uyuşturucu vurdu

Sahile 15 kilo uyuşturucu vurdu…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağusa’da bir deniz sahilinde 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Elde edilen bilgilere göre aldıkları ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri deniz kenarında sahile vuran mavi bir bidon içerisinde zulalanmış paketler halinde 15 kilo uyuşturucu madde tespit etti. 15 kilo uyuşturucu maddeyi emare olarak alan narkotik ekipleri konu maddelerin kime veya kimlere ait olduğunu araştırıyor.

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