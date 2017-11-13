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13 Kasım 2017 Pazartesi 16:56

Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasa Tasarısı Anayasa Aykırı Bulundu

Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasa Tasarısı Anayasa Aykırı Bulundu
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Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasa Tasarısı Anayasa Aykırı Bulundu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Anayasa Mahkemesi, “Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası’nın” Anayasa’ya uygunluğu ile ilgili kararını açıkladı. Başkan Narin Ferdi Şefik ve Üyeler Ahmet Kalkan, Mehmet Türker, Tanju Öncül, Bertan Özerdağ’dan oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın imzalamayıp Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği yasayı oy birliği ile Anayasaya aykırı buldu. Anayasa Mahkemesi Heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Narin F. Şefik açıkladı.

Başkan Şefik kararda söz konusu yasanın, Anayasanın 1. Maddesi olan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir.”

4. Maddesi olan “Yasama yetkisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına Cumhuriyet Meclisinindir.”

8. Maddenin 1. Fıkrası olan “Herkes, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, Anayasa ve yasa önünde eşittir, Hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.” maddelerini temel alarak konu yasanın anayasaya aykırı olduğu kararına vardıklarını belirtti.

Dava süreci nasıl gelişmişti?

Anayasa Mahkemesi huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı ile Serbest Çalışan Hekimler Birliği, yasada açıkça Anayasa’ya aykırılık olduğunu savunurken, Sağlık Bakanlığı, TIP-İŞ, Tabipler Birliği ve Cumhuriyet Meclisi kanadı ise yasanın Anayasa’ya aykırı olmadığını savunu yordu.

Başsavcılık, Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nın onayına gönderilen Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası’nın 11’inci maddesinin 2’nci fıkrasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna ilişkin değerlendirmesini Cumhurbaşkanı’na yazılı olarak iletmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun üzerine Anayasa’nın 146’ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Anayasa Mahkemesi’nden görüş istenmesini kararlaştırmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başsavcı’ya gönderdiği yazıyla “Hukuk Dairesi görüşü doğrultusunda Cumhurbaşkanı adına Anayasa Mahkemesi’ne görüş istemi dosyalanmasını” istemişti.

 
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