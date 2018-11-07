Sağlı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli işyerinde tahsildar olarak çalışan Haluk Sağlı’nın toplamış olduğu kira gelirlerini tasarrufunda geçirdiği gerekçesi ile tutuklanmasının ardından bugün ek tutuklama süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, Nisan 2017- 31 Ekim 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli işyerinde çalışan Haluk Sağlı’nın, işyeri adına 29 daireden toplamış olduğu kira bedeli olan toplam 25,594 Stg nakit parayı, şirket muhasebesine yatırmayarak, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını yineledi. Zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ancak tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığını belirten Sevinç zanlının ifadesinde suçu kabul etmediğini belirtti. Polis memuru Sevinç zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışınına çıkışının yasaklanması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 40’ar bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkeme sonucunda zanlı yakınları gazetecileri tehdit ederek işlerini yapmasına engel olmaya çalıştılar.