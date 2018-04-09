Sağlam Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Turizm Limanı’ndan kullanımındaki Tır aracın içerisinde beş mülteciyi ülkeye sokmaya çalışırken, gümrük memurları tarafından tespit edilen Tır şoförü Selim Sağlam hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, mahkemede verdiği ifadede, zanlı Selim Sağlam’ın “KKTC’ye izinsiz giriş yapmak” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis memuru Yağız Kol, zanlının kullanımındaki 34 VV 079 plakalı Tır’ın Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada gümrük memurları tarafından kontrol edildiğini belirtti. Kol, yapılan kontrolde dorseye gizlenmiş Suriye vatandaşı 5 kişinin tespit edildiğini kaydetti. Kol, yapılan sorgulamanın ardından şoför Selim Sağlam’ın tutuklandığını Tır’ın emare alındığını belirtti. Yapılan sorgulamanın ardından, Sağlam’ın suçlarını kabul etmediğini ifade eden Kol soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Mahkeme, zanlı Selim Sağlam’ın davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 2 bin TL nakdi, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.