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Sağlam teminata bağlandı

Sağlam teminata bağlandı

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:11
Sağlam teminata bağlandı

Sağlam teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da başlatılan, üç bölgede devam eden ve 12 kişinin tutuklandığı kara para soruşturması ile ilgili Adnan Sağlam isimli zanlı da gözaltına alınarak bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görev yapan Polis Memuru Mehmet Davulcu, 4 Temmuz’da Mağusa’da başlatılan soruşturma kapsamında “Suç Gelirlerinin Aklanması” meselesiyle ilgili Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta toplam 12 kişinin tutuklandığını anımsattı. Polis memuru Mehmet Davulcu, zanlı İrfan Tan’ın cep telefonunda yapılan incelemede zanlı Adnan Sağlam’ın kimlik ve hesap bilgilerinin bulunduğunu anlattı. Davulcu, Türkiye’den zanlının hesabına suçla elde edildiğine inanılan 57 bin TL aktarıldığını belirtti. Tahkikatın tamamlandığını söyleyen Davulcu, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan SağlamKara Para
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