Sağer: “Muhaceret yasası artık işlevselliğini yitirdi”

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Temmuz ayında 90 günlük turist vizesi ile giriş yaptıktan kısa bir süre sonra Lefkoşa’da üç ayrı yerden hırsızlık yapan Abdülhamit Günsun aleyhindeki dava bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı.

Yargıç Temay Sağer, sanık Abdülhamit Günsun’un Temmuz ayında ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını anımsattı. Temay Sağer, Günsun’un 23 Temmuz tarihinde Z.Ş’ye ait Apartman önünde park halindeki HT 999 plakalı kilitsiz durumundaki Mercedes Jeep marka aracın içerisinden adı edilene ait Samsung Galaxy S7 edge marka cep telefonunu çaldığını söyledi. Sağer, Günsun’un 22 Temmuz tarihinde Lefkoşa da Köşklüçiftlik’te Y.E’ye ait evin mutfak kapısını açıp içeriye girerek dolap üzerinde bulunan mavi renk çocuk kumbarası içerisinden tahmini 50 TL bozuk paraları ve ayrıca mutfak içerisinde buzluk üzerinde muhafaza edilen 2 adet markası meçhul cips ve iki paket fıstıkları çaldığını aktardı. Yargıç Temay Sağer, mala karşı işlenen suçların kişi üzerinde yıkıcı sonuçlar verdiğini, KKTC’de yaşayan herkesin huzur içinde yaşama hakkına sahip olduğuna dikkati çekti. Sağer, “Geceleyin ev açma” suçlarının KKTC’de günden güne yaygınlaştığını belirtti. Kalacak yeri olmayan Günsun’un geceleyin evde çocuğu ile tek başına kalan bir kadının evine girdiğine değinen Sağer, bu tür suçlar işleyenlere mahkemelerin hoş görü ile yaklaşmadığının altını çizdi. Oy birliği ile alınan kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, Abdülhamit Günsun’un daha önce ülkede işini kaybettiğini ve KKTC’den çıkış yaptıktan sonra, yeniden turist vizesi ile giriş yaptığına vurgu yaptı ve muhacaret yasasının artık işlevini yitirdiğine değindi. Kararda sanığın ülkede parklarda yatıp kalktığına vurgu yapan Sağer, Günsun’un elini yüzünü başkalarının bahçesine izinsiz olarak girip yıkadığını söyledi. Sağer, Günsun’u işlediği suçlardan 15 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.