Sabıkalı Satıcı Yakalandı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen narkotik polisi, uyuşturucu suçlarından sabıkası olan Mehmet Kılıç’ın evinde ve ambar olarak kullandığı yerde toplam 93 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, zanlı Kılıç’ı gözaltına alarak dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkardı.
Duruşmada zanlı Kılıç’ın evinde uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar alındığı, önceki gün zanlının Lefkoşa’da bulunan evine baskın düzenlediği belirtildi. Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, Kılıç’ın polisi görünce kapıyı kapatmaya çalıştığını, bu esnada kapı camının kırıldığını ifade etti. Evde yapılan aramada mutfakta üç farkı yerde 1 gram, 7 gram ve 25 gram olmak üzere toplam 33 gram uyuşturucu bulduklarını kaydeden polis, zanlının sürekli girip çıktığı ve ambar olarak kullandığı yerde ise 60 gram bonzai bulduklarını belirtti. Uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, kayıp emareler ve sorgulanması gereken şahıslar olduğunu belirten polis, zanlının ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme, aktarılan olguları değerlendirdikten sonra zanlı hakkında bir gün süre ile tutukluluk kararı verdi.