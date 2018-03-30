Sabıkalı Hırsızlara 18 Ay Hapis Cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir büfeye girerek içeriden 155 TL bozuk para, muhtelif içecek, çikolata ve 27 paket tütün ile 70 paket sigara çalan sabıkalı sanıklar Sedat Demir ve Halil Dura aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç'tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay açıkladı. Ulunay kararda sanıkların lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini belirtti. Kıdemli Yargıç Alev Ulunay sanıkların genç ve suçlarını kabul etmelerini lehlerine değerlendirseler de sanıkların yargılandıkları suçları meslek edinmişçesine tekrarlamalarını ise aleyhlerine ağırlaştırıcı unsur olarak kullandıklarını aktardı. Kıdemli Yargıç Alev Ulunay sanık Demir'in 36, Dural'ın ise 22 adet sabıkası olmasını da dikkate alarak ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine oy birliği ile karar verdiklerini belirterek sanıkları 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Zanlılar ile birlikte aynı suçtan methaldar olan sanık Mustafa Yapıcı ise suçunu kabul etmemesi üzerine dava dosyasından ayrılarak davası duruşma olarak ileriki bir tarihe ertelendi.