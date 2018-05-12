Saat, kolye ve cüzdan çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Adnan Kaplan Ticaret isimli işyerinden hırsızlık yapan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Omar Elnhas bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Umut Kulle, zanlının dün Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Adnan Kaplan Ticaret isimli işyerine müşteri olarak gittiğini, 350 TL değerinde erkek kol saatlerini, 80 TL değerinde metal kolyeyi, 40 TL değerinde erkek cüzdanının çaldığını söyledi. Zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, saatler, kolye ve cüzdanın bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.