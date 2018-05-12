Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
Firariye yardım edenler tek tek bulunuyor
FİRARİYE YARDIM EDENLER TEK TEK...
Saat, kolye ve cüzdan çaldı
SAAT, KOLYE VE CÜZDAN ÇALDI
Paranın kaynağı acaba ne?
PARANIN KAYNAĞI ACABA NE?
İhraç ettik başka kimlikle geldi
İHRAÇ ETTİK BAŞKA KİMLİKLE GELDİ
banner256
Flaş Haber
Paranın kaynağı acaba ne?
Kapat

Saat, kolye ve cüzdan çaldı

Üniversite öğrencisi hırsızlıktan tutuklandı

Saat, kolye ve cüzdan çaldı

Üniversite öğrencisi hırsızlıktan tutuklandı

12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:44
Saat, kolye ve cüzdan çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Adnan Kaplan Ticaret isimli işyerinden hırsızlık yapan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Omar Elnhas bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Umut Kulle, zanlının dün Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Adnan Kaplan Ticaret isimli işyerine müşteri olarak gittiğini, 350 TL değerinde erkek kol saatlerini, 80 TL değerinde metal kolyeyi, 40 TL değerinde erkek cüzdanının çaldığını söyledi. Zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, saatler, kolye ve cüzdanın bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
SaatKolyeCüzdanHırsızOmar Elnhas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parayı cebe attı
Parayı cebe attı
Firariye yardım edenler tek tek bulunuyor
Firariye yardım edenler tek tek bulunuyor
Paranın kaynağı acaba ne?
Paranın kaynağı acaba ne?
Uyuşturucunun suç olduğunu bilmiyorduk
Uyuşturucunun suç olduğunu bilmiyorduk
İhraç ettik başka kimlikle geldi
İhraç ettik başka kimlikle geldi
Bisiklet çaldı tutuklandı
Bisiklet çaldı tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Ercan'da yine uyuşturucu
Ercan'da yine uyuşturucu
Lefkoşa'da apartmandan düşen 17 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
Lefkoşa'da apartmandan düşen 17 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
Aydınköy’de yangın
Aydınköy’de yangın

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim