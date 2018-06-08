Saaded 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Gönyeli’de yapılan operasyonda üzerinde farklı kağıtlara sarılı 2 gram hintkeneviri uyuşturucu madde türü bulunarak tutuklanan zanlı Muhammed Saaded bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru, 6 Haziran tarihinde polise gelen bir ihbar üzerine Gönyeli’de bir apartmanda yapılan aramada zanlının pantolonun sağ ön cebinde ayrı ayrı kağıtlara sarılı 2 gram hintkeneviri uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Zanlının üzerinde bulunan uyuşturucunun emare olarak alındığını belirten polis, zanlının polise verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini ifade etti. Polis, tahkikatın sürdüğünü belirterek, zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşad’ın, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, halen aranmakta emarelerin olduğunu belirtti ve zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.