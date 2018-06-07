banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98624
ALTIN
187.221
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0260
EURO
5.2897
Gargınsu teslim oldu
GARGINSU TESLİM OLDU
Gençler hırsızlık yaptı
GENÇLER HIRSIZLIK YAPTI
İranlılar tutuklu yargılanacak
İRANLILAR TUTUKLU YARGILANACAK
Saaded 1 gün tutuklu kalacak
SAADED 1 GÜN TUTUKLU KALACAK
banner282

Saaded 1 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da Gönyeli’de yapılan bir ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bir apartman dairesinde yaptığı aramada üzerinde farklı kâğıtlara sarılı 2 gram hintkeneviri uyuşturucu madde türü bulunarak tutuklanan zanlı Muhammed Saaded mahkemeye çıkarıldı.

Saaded 1 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da Gönyeli’de yapılan bir ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bir apartman dairesinde yaptığı aramada üzerinde farklı kâğıtlara sarılı 2 gram hintkeneviri uyuşturucu madde türü bulunarak tutuklanan zanlı Muhammed Saaded mahkemeye çıkarıldı.

07 Haziran 2018 Perşembe 16:58
Saaded 1 gün tutuklu kalacak

Saaded 1 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

banner277
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Gönyeli’de yapılan bir ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bir apartman dairesinde yaptığı aramada üzerinde farklı kâğıtlara sarılı 2 gram hintkeneviri uyuşturucu madde türü bulunarak tutuklanan zanlı Muhammed Saaded mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 6 Haziran tarihinde polise gelen bir ihbar üzerine Gönyeli’de bir apartmanda yapılan aramada zanlının pantolonun sağ ön cebinde ayrı ayrı kâğıtlara sarılı 2 gram hintkeneviri uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Zanlının üzerinde bulunan uyuşturucunun emare olarak alındığını belirten memur Özder, zanlının polise verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini ifade etti. Özder, tahkikatın yeni başladığını, meselenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ve tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşad’ın, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, halen aranmakta emarelerin olduğunu, meselenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ve tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Muhammed SaadedUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gargınsu teslim oldu
Gargınsu teslim oldu
Gençler hırsızlık yaptı
Gençler hırsızlık yaptı
İranlılar tutuklu yargılanacak
İranlılar tutuklu yargılanacak
Satıcılar ve alıcılar yakalandı
Satıcılar ve alıcılar yakalandı
Uyuşturucu ve eski eser soruşturması tamamlandı
Uyuşturucu ve eski eser soruşturması tamamlandı
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Balayını cezaevinde geçirecek
Balayını cezaevinde geçirecek
Havadan, karadan ve denizden uyuşturucu ile geliyorlar
Havadan, karadan ve denizden uyuşturucu ile geliyorlar
Tokmak’ın yargılanması sürüyor
Tokmak’ın yargılanması sürüyor
Katil tutuklu yargılanacak
Katil tutuklu yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim