Saaded 1 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Gönyeli’de yapılan bir ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bir apartman dairesinde yaptığı aramada üzerinde farklı kâğıtlara sarılı 2 gram hintkeneviri uyuşturucu madde türü bulunarak tutuklanan zanlı Muhammed Saaded mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 6 Haziran tarihinde polise gelen bir ihbar üzerine Gönyeli’de bir apartmanda yapılan aramada zanlının pantolonun sağ ön cebinde ayrı ayrı kâğıtlara sarılı 2 gram hintkeneviri uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Zanlının üzerinde bulunan uyuşturucunun emare olarak alındığını belirten memur Özder, zanlının polise verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini ifade etti. Özder, tahkikatın yeni başladığını, meselenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ve tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşad’ın, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, halen aranmakta emarelerin olduğunu, meselenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ve tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.