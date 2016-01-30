Rüşvetten İki Kişi Tutuklandı

RÜŞVETTEN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI



Girne’de belediyeden inşaat ruhsatı çıkarmak için bir kişiden 2 bin TL rüşvet talep ettiği gerekçesiyle iki kişi tutuklandı.



Polis, adı geçen kişilerin isimlerinin baş harflerinin N.A.(K-48) ile S.P. (K-36) olduğunu açıkladı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 30.01.2016 15:10