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Rus turist hırsız çıktı

Rus turist hırsız çıktı

14 Ekim 2018 Pazar 12:14
Rus turist hırsız çıktı

Rus turist hırsız çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi'nde faaliyet gösteren Cyprus Outdoor Shop isimli kamp malzemeleri satan işyerine müşteri olarak girip içeriden hırsızlık yapan Rus zanlı Artem Alekseyevilh Zavgorodny nmasının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan Rus uyruklu turist zanlı Artem Alekseyevilh Zavgorodny’nin Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi'nde faaliyet gösteren Cyprus Outdoor Shop isimli kamp malzemeleri satan işyerine 12 Ekim tarihinde saat 12.30 raddelerinde müşteri olarak girip Walther marka 200 TL değerindeki avcı bıçağını çaldığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesiş üzerine incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini ve Lefkoşa Kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını aktardı. Polis memuru Yorgancı mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve verilen ifadesinin teyit tekzip edileceğini ayrıca kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğine değinerek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı parasını vereyim beni serbest bırakın dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 14.10.2018 12:24
Anahtar Kelimeler:
Artem Alekseyevilh ZavgorodnyHırsız
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