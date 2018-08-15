Rus çiftin çantası kim çaldı?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alagadi plajında dün güneşlenen çift, çantalarını kaptırdı. Rus çift ile aynı plajda güneşlenen ve çantayı çaldıkları iddia edilen üç genç tutuklandı. Hırsızlık suçlaması ile tutuklanan S.İ., E.H., ve A.A., isimli üç kişi tutukluluk talebiyle bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Esentepe Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Aziz Köktaş, zanlıların dün Alagadi Plajı’nda meydana gelen hırsızlıkla ilgili tutuklandığını anlattı. Polis, çanta içinde bulunan bayan el cüzdanı, 60 TL, 300 Euro, 200 Dolar, farklı markalarda iki cep telefonu, sürüş ehliyetleri, kimlik kartları, araba ve ev anahtarı çalındığını kaydetti. Sergey Murashov isimli şikâyetçinin karakola giderek, plajda çantasının çalındığı yönünde ifade verdiğini kaydeden Köktaş, plaj kameralarında şezlonglarda güneşlenen üç zanlının tespit edildiğini söyledi. İddiaların araştırılması gerektiğini kaydeden polis, 2 gün tutukluluk talebinde bulundu. Polisin tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlılar, ülkede turist olduklarını ve hırsız olmadıklarını öne sürerek kendilerini savundular.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların soruşturma amaçlı 1gün tutuklu kalmalarına karar verdi.