banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90263
ALTIN
227.761
DOLAR
5.9638
STERLİN
7.6363
EURO
6.7561
Rus çiftin çantası kim çaldı?
RUS ÇİFTİN ÇANTASINI KİM ÇALDI?
Güney’e kaçış planı suya düştü
GÜNEY'E KAÇIŞ PLANI SUYA DÜŞTÜ
Yine dağyolu yine kaza
YİNE DAĞYOLU YİNE KAZA
Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!
HABERİMİZ ÜZERİNE TALAT ARABAYI İADE...
banner282

Rus çiftin çantası kim çaldı?

Rus çiftin çantası kim çaldı?

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:35
Rus çiftin çantası kim çaldı?

Rus çiftin çantası kim çaldı?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alagadi plajında dün güneşlenen çift, çantalarını kaptırdı. Rus çift ile aynı plajda güneşlenen ve çantayı çaldıkları iddia edilen üç genç tutuklandı. Hırsızlık suçlaması ile tutuklanan S.İ., E.H., ve A.A., isimli üç kişi tutukluluk talebiyle bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Esentepe Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Aziz Köktaş, zanlıların dün Alagadi Plajı’nda meydana gelen hırsızlıkla ilgili tutuklandığını anlattı. Polis, çanta içinde bulunan bayan el cüzdanı, 60 TL, 300 Euro, 200 Dolar, farklı markalarda iki cep telefonu, sürüş ehliyetleri, kimlik kartları, araba ve ev anahtarı çalındığını kaydetti. Sergey Murashov isimli şikâyetçinin karakola giderek, plajda çantasının çalındığı yönünde ifade verdiğini kaydeden Köktaş, plaj kameralarında şezlonglarda güneşlenen üç zanlının tespit edildiğini söyledi. İddiaların araştırılması gerektiğini kaydeden polis, 2 gün tutukluluk talebinde bulundu. Polisin tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlılar, ülkede turist olduklarını ve hırsız olmadıklarını öne sürerek kendilerini savundular.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların soruşturma amaçlı 1gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Alagadi PlajıHırsızçantaçaldıRus çift
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIB-TEK eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan tutuksuz yargılanacak
KIB-TEK eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan tutuksuz yargılanacak
Harup hırsızları tutuksuz yargılanacak
Harup hırsızları tutuksuz yargılanacak
Güney’e kaçış planı suya düştü
Güney’e kaçış planı suya düştü
Kasap tutuksuz yargılanacak
Kasap tutuksuz yargılanacak
Tutuklu yargılanacak
Tutuklu yargılanacak
Plajda hırsızlık
Plajda hırsızlık
KKTC'de yakalandı
KKTC'de yakalandı
Silahı kim çaldı?
Silahı kim çaldı?
Bu sefer harnup çaldılar
Bu sefer harnup çaldılar
Yem hırsızları tutuksuz yargılanacak
Yem hırsızları tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim