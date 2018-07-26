Rus çifte seri yargılama

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve KKTC’ye gezmeye gelen Rus uyruklu Ruslan Kalevenko ile eşi Elvira Kalevenko Kapalı Maraş’ta çekim yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmalarının ardından kısa sürede dava dosyaları hazırlanarak bugün Askeri Mahkeme huzurunda yargılandılar.

Askeri Mahkemede Yargıç Cenkay İnan huzurunda gerçekleşen bugünkü karar duruşmasında sanıklar Rus uyruklu Ruslan Kalevenko ile eşi Elvira Kalevenko’nun aleyhlerine getirilen askeri yasak bölgeyi ihlal ve askeri bölge içerisinde fotoğraf çekme suçlarından suçlu bulunup mahkûm edildi. Yargıç Cenkay İnan, huzurundaki tüm olguları değerlendirerek, sanıkları kendi ikrarları sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup, ettiğini belirtti. Yargıç İnan, çiftin suçlu bulup mahkûm ettiği sanıkları 3yıl süreyle sulh ve sükunu koruyacağına dair, 30 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla serbest kalmalarına emir verdi.