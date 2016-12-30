Rum askeri tutuklu yargılanacak



EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da arasta bölgesinde devriye gezen narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda İran Uyruklu olan ancak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı ve orada askerlik görevi yapan zanlı Arvin Moradi’nin üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlanması üzerine zanlı teminata bağlanmak için bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Arvin Moradi’nin 26 Aralık tarihinde saat 20.50 raddelerinde Lefkoşa’da Arasta bölgesinde Narkotik polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, zanlı Arvin Moradi’nin tasarrufunda yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade verip konu uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’ta bir şahsın kendisine 50 Euro vermesi karşılığında Kuzeye getirdiği itirafında bulunduğunu belirtti. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile tutuklu beklemesinin daha uygun olacağını ve bu nedenle 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.