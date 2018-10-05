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Rötgenci tutuksuz yargılanacak

Rötgenci tutuksuz yargılanacak

05 Ekim 2018 Cuma 16:57
Rötgenci tutuksuz yargılanacak

Rötgenci teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Özel bir hastanede kantinci olarak çalışan zanlı Veli Taşcıoğlu hastane içerisinde bulunan bir odaya yerleştirdiği gizli kamera ile orada soyunan bir kadının görüntülerini kaydettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Veli Taşcıoğlu’nun 2 Ekim tarihinde saat 8.00 raddelerinde Lekoşa'da Özel bir hastanede kantinci olarak çalıştığını söyledi. Polis zanlının daha önceden temin ettiği kamerayı hastanede görevli Genel Cerrah T.K’ün odası içerisine gizlice yerleştirerek, oda içerisinde üniformasını giymekte olan N.A isimli kadının özel hayatını ihlal edip, çıplak görüntülerini kayıt ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve söz konusu kamera cihazının emare alınarak incelenmek üzere PGM Data inceleme şubesine gönderildiğini söyledi. Polis memuru Ergüleç data inceleme şubesinden temin edilen bilgide N.A’nın görüntüleri ile başka kadınlarında görüntülerinin tespit edildiğini belirtti. Polis söz konusu görüntülerin bulunması üzerine zanlının tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Veli TaşcıoğluRötgenci
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