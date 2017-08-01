Retro Bar’da Satırlı Saldırı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne’de içeri alınmadıkları gerekçesi ile Retro Bar isimli iş yerine satırlarla saldıran biri kadın üç kişi gözaltına alındı. İşyerinin eşyalarına ve camlarına hasar veren Mehmet Cihan Çelik, Mustafa Güneş ve Melisa Nur Vergow bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Vergow duruşma esnasında fenalık geçirdi. Mahkeme, 10 dakika duruşmaya ara vererek zanlının sakinleşmesini bekledi.
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlılar Mehmet Cihan Çelik, Mustafa Güneş ve Melisa Nur Vergow’un “Kasti hasar”, “Kanunsuz bıçak taşıma” ve “Rahatsızlık” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Yalgı Döşenci, olayın Girne’de faaliyet gösteren Retro Bar isimli iş yerinde 30 Temmuz tarihinde saat 00.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.
Döşenci, zanlıların bara alınmadıkları gerekçesi ile iş yerinde müşterilerin olduğu esnada satırlarla saldırdıklarını önce vitrin camlarını ardından da iş yerine girerek önlerine geleni kırıp döktüklerini kaydetti. Polis memuru Yalgı Döşenci, saldırının yapıldığı esnada zanlılarla birlikte iş yeri kamera kayıtlarında 1 kişinin daha tespit edildiğini ve henüz tutuklanmadığını ifade etti.
Döşenci, saldırganların olay esnasında kullandıkları satırların henüz bulunmadığını belirterek, olayla ilgili zanlıların henüz ifade vermediklerini zanlı Mehmet Cihan Çalışkan’ın satırı çöpe attığı yönünde beyanı olduğunu ifade etti. Döşenci, olayın iki gün önce gerçekleştiğini ancak zanlıların henüz yeni tespit edilip tutuklandıklarını belirterek, olayla bağlantılı bir kişinin daha arandığını söyledi. Polis, soruşturmanın selameti için zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.