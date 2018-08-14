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Restorant'da yangın

Restorant'da yangın

14 Ağustos 2018 Salı 14:14
Restorant'da yangın

13.08.2018 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Güzelyurt’ta işletmeciliğini Niyazi ALİGÜLLÜ’nün yaptığı Şah Restorant’ın bacasının içinde bulunan yağların tutuşması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın sonucu iş yerine hasar olmazken, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait 4 adet pencere camı ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait klima dış ünitesine uzanan kablolar yanarak hasar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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